03 Октября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
задел под станцию метро &quot;Бажовская&quot;, Екатеринбург (2018) | Фото: wikipedia.org

"Тоннель повело, блоки лопнули". "Уралгипротранс" объяснил, почему над "Бажовской" нельзя ничего строить

Арбитражный суд Свердловской области принял решение отложить заседание по иску администрации Екатеринбурга к компании "Промавтосервис", передает корреспондент Накануне.RU.

Мэрия пытается добиться расторжения договора аренды земельного участка, расположенного на пересечении улиц 8 Марта и Большакова - здесь под землей законсервирована почти завершенная станция метро "Бажовская". Также администрация требует признать недействительным договор купли-продажи участка. Его стоимость составляла более 90 млн руб., однако по договору участок был продан за 15% от кадастровой стоимости - 12,5 млн руб. Эти деньги, согласно информации, указанной в исковом заявлении, мэрия пытается вернуть.

строение на ул. 8 Марта, 63(2019)|Фото: Накануне.RU

Еще одним требованием городских властей является признание здания подземной автостоянки с наземными помещениями выставки самовольной постройкой и последующий снос.

Во время заседания представитель мэрии Евгения Рожок заявила, что администрация выражает несогласие с решением суда, которое было вынесено 26 декабря 2018 г. Напомним, суд признал незаконным решение органа местного самоуправления об отказе предоставить в собственность земельный участок.

задел под станцию метро "Бажовская", Екатеринбург(2018)|Фото: wikipedia.org

Администрация города попросила суд приобщить к материалам дела фотографии существующей станции "Бажовская". На ее строительство, по информации властей, было выделено 416 млн руб. В текущих ценах это составляет 1,5 млрд руб.

"Дальнейшему строительству непосредственно пересадочного узла и строительству третьей линии метрополитена мешает объект, который мы сейчас пытаемся признать самовольным", - подчеркнула Евгения Рожок. Также она попросила суд признать отсутствующим право собственности на здание автостоянки, расположенной на спорном участке.

"Администрация Екатеринбурга настаивает, что возведение постройки выполнено с нарушением градостроительных норм, строительных норм и правил. В частности, "Закона о недрах". Спорный земельный участок находится полностью в границах горного отвода и, согласно требованиям "Закона о недрах", любая деятельность, выполняемая в границах горного отвода, должна быть согласована с недропользователем. Им является Екатеринбургский метрополитен. Екатеринбургский метрополитен не давал согласия ответчику на строительство объекта. Не давал согласия также генеральный проектировщик первой линии метрополитена - "Уралгипротранс". Есть доказательства, что ответчик обращался за согласованием своего объекта в Екатеринбургский метрополитен и к генпроектировщику. Согласования не получил. То есть ответчик знал о том, что требуется согласие, он его не получил, проигнорировал и продолжил свои работы по проектированию и дальнейшему строительству объекта", - сообщила она, добавив, что целью "Промавтосервиса" является не эксплуатация построенной автостоянки, а строительство многоэтажного жилого дома.

Заседание суда по станции метро "Бажовская"(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в ответном иске компания "Промавтосервис" пытается признать незаконным отказ мэрии в выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). В случае выдачи такого документа "Промавтосервис" получит возможность строить дом высотой до 100 метров.

В мэрии также уточнили, что "Уралгипротранс" дал официальный ответ, в котором говорится, что в положительном заключении экспертизы о разрешении строительства здания отсутствуют какие-либо данные о воздействии объекта на объекты метрополитена.

"Уралгипротранс" заявляет, что не выдавал никакой организации исходных данных. Данные являются секретными, то есть, те данные, на основании которых экспертиза провела расчеты, являются ничтожными и не могут быть применены. "Уралгипротранс" заявил, что как генпроектировщик он осуществлял авторский надзор и геологическое обслуживание строительства первой линии метрополитена как раз на участке 8 марта - Большакова и сообщил, что в период строительства в результате разуплотнения и переувлажнения грунтов вокруг тоннелей на указанном участке произошла сверхнормативная деформация тоннелей, повлекшая за собой ненормативное состояние тоннелей. Есть основание полагать, что построенный "Промавтосервисом" объект может влиять на безопасность функционирования метрополитена", - подчеркнула Евгения Рожок.

Заседание суда по станции метро "Бажовская", представитель метрополитена и прокуратура(2019)|Фото: Накануне.RU

Со стороны администрации поступило ходатайство о допросе заместителя гендиректора "Уралгипротранс" Владимира Веселовского. Требования поддержали представители Екатеринбургского метрополитена и прокуратуры. "Промавтосервис" и представители минстроя (по словам Рожок, именно минстрой выдал разрешение на строительство объекта) выступили против вызова свидетеля. Однако, несмотря на протесты, суд ходатайство удовлетворил.

Владимир Веселовский сообщил, что полоса горного отвода - это зона, где происходит взаимное влияние объекта подземного метрополитена и наземного. Поэтому согласование строительства носит обязательный характер. Застройщик должен обращаться к недропользователю - Екатеринбургский метрополитен, который, в свою очередь, должен обратиться к проектировщику для того, чтобы выполнить необходимые расчеты и определить взаимное влияние объектов. Некоторые исходные данные для таких расчетов носят секретный, закрытый характер. Свидетель также заявил, что в 2008-2010 гг. на участке была предаварийная ситуация и любое воздействие должно перепроверяться.

Заседание суда по станции метро "Бажовская"(2019)|Фото: Накануне.RU

"Все, что делается в полосе горного отвода, должно проверяться в обязательном порядке. Метрополитен является объектом повышенного уровня ответственности", - подчеркнул свидетель. Он отметил, что независимо от того - дополнительная нагрузка или вырытый котлован - все это меняет равновесие среды и может повлечь за собой изменения конструкции.

"В период строительства изменились грунты. И конструкции тоннелей начали менять свою форму. Пришлось срочно усиливать грунты. Отдельные блоки лопнули, пришлось ремонтировать конструкцию. Для того, чтобы продольную жесткость тоннелей обеспечить, там под путями была уложена не бетонная, а железобетонная плита. Это все удалось стабилизировать. Что-то менять - это знаете, как чаша весов. Конструкция подземных сооружений - она работает вместе с грунтом. Когда меняется что-то в грунте, увеличили или уменьшили нагрузку - начинается перекос. Поэтому высказывания, что это кто-то выдумал, это можно игнорировать - они очень опасны и ошибочны. И неважно, была ли предаварийная ситуация или нет - любой объект в этой полосе должен проверяться. Поэтому закон и требует этого согласования", - сообщил позже в беседе с корреспондентом Накануне.RU Владимир Веселовский.

В связи с уточнением исковых требований и приобщением к делу новых документов, суд отложил заседание до 3 октября.

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"Тоннель повело, блоки лопнули". "Уралгипротранс" объяснил, почему над "Бажовской" нельзя ничего строить

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Теги: администрация Екатеринбурга, метро, станция Бажовская, 8 Марта-Большакова, промавтосервис



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