В Тарко-Сале и Салехарде появятся два медицинских модуля для эвакуации пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми патологиями

Глава департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков отчитался губернатору Дмитрию Артюхову о том, как он и его подчиненные будут делать медицину в арктических территориях доступной для жителей. По словам руководителя депздрава, развитие пойдет по трем направлениям: во-первых, во всех медицинских учреждениях предусмотрены прямые каналы связи пациентов с руководством клиник, во-вторых, медицинская помощь и профилактика станут доступнее, в-третьих, сидеть в очереди к врачу будет комфортнее, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Разговор об этом шел на заседании правительства Ямала. По словам Артюхова, Владимир Путин поручил существенно поднять качество медицины, что для Ямала – одна из главных задач.

"Часто получаю негативные отзывы об очередях, о возможностях системы. В рамках реализации национального проекта в нашем регионе мы заложили решения, которые должны многие проблемы снять", - сказал губернатор.

При этом Дмитрий Артюхов не раз подчеркивал, что крупные экономические проекты, которые реализуются в Арктике, должны приводить к развитию территории, это возможность создавать условия для комфортной жизни северян.

Новиков рассказал, как будут решать основные проблемы и добиваться роста качества, доступности и комфорта медицинской помощи. В частности, собраны предложения от всех медицинских учреждений.

"Мы получили 247 различных предложений по улучшению системы. Опросили и другую сторону – 7 тыс.пациентов приняли участие в опросе на ресурсе "Живем на Севере". Все поступившие с обеих сторон предложения мы обсудили на стратегической сессии, где и определили приоритеты развития отрасли", - рассказал Сергей Новиков.

Чиновник сообщил, что здравоохранение на Ямале будет развиваться по трем направлениям. Во-первых, речь идет об общении с пациентом. Чтобы реагировать на вопросы и проблемы посетителей больниц быстрее и качественнее, во всех клиниках предусмотрены прямые каналы связи: созданы внутрибольничные чаты в мессенджерах, на стендах и сайтах больниц размещены номера мобильных телефонов руководителей. Работают также и горячие линии приема обращений пациентов. Медицинский персонал обучают бесконфликтному общению с посетителями и пациентами

Во-вторых, медицинские помощь и профилактика станут доступнее. До конца года в Тарко-Сале и Салехарде появятся два специализированных медицинских модуля для эвакуации пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми патологиями. Средства на их закупку и доставку в округ выделены по решению главы региона и членов правительства.

Для повышения диагностики онкологическими заболеваниями на ранней стадии на базе Салехардской окружной клинической больницы запущен пилотный проект онкоскрининга отдельных групп взрослого населения. Он стартовал в августе, 13 человек прошли 37 исследований, один пациент сейчас лечится.

Чтобы как можно больше ямальцев проходили профилактические осмотры и диспансеризацию, пересмотрены подходы к организации этой работы. Теперь пациентов принимают вечером и выходные дни, до часа сокращено время диспансеризации.

В-третьих, ждать приема в очереди станет комфортнее. Для снижения количества жалоб пациентов на очереди в больницах в округе создан специальный проектный офис. Его специалисты объехали все поликлиники региона, провели их и составили план, как в каждой из них будет реализована новая модель оказания первичной помощи пациентам.

"Изначально в национальный проект у нас было включено 26 поликлинических подразделений, в которых мы планировали внедрить новую модель предоставления помощи. По поручению губернатора мы включили все 49 подразделений", - отметил Сергей Новиков.

Начиная со следующего года, изменятся и подходы к повышению квалификации ямальских врачей. Одним из стимулов профессионального роста станет оценка пациентов, которой они смогут делиться через Push-уведомления в мобильном приложении. Дополнительной мотивацией послужит и организация в регионе конкурса лучших управленцев в сфере медицины по принципу "Лидеров России". Артюхов попросил Новикова разработать и предложить методы оценки эффективности всех озвученных на заседании правительства мер, касающихся развития здравоохранения.