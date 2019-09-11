03 Октября 2020
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крым россия карта (2015) | Фото:

ЕСПЧ сегодня начнет рассматривать иск Украины против России из-за присоединения Крыма

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начинает сегодня рассматривать иск Украины к России по поводу вхождения в ее состав Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщил в Facebook замминистра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
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Лищина напомнил, что заявление Украины было подано 13 марта 2014 года, т.е. еще до присоединения Крыма. Формально оно касается нарушений прав человека в Крыму из-за "установления эффективного контроля над полуостровом 27 февраля 2014 года". По мнению Украины, Россией нарушен ряд статей Конвенции о защите прав человека, среди которых "Право на жизнь", "Запрещение пыток", "Право на свободу и личную неприкосновенность", "Право на справедливый суд", "Право на уважение частной и семейной жизни", "Свобода мысли, совести и религии", "Свобода выражения мнения," "Свобода собраний и объединения" и т.п.

По словам Лищины, на заседании будет рассмотрено возражение России относительно приемлемости самого заявления. А Украина будет доказывать, что оно приемлемо и дело должно быть рассмотрено по существу.

Первые слушания по этому делу должны были пройти еще 27 февраля.

Отметим, что, помимо "крымского дела", в ЕСПЧ находятся еще четыре межгосударственных дела "Украина-Россия": два по поводу Донбасса, одно по поводу украинских "политзаключенных" и одно по морякам, уже переданным Украине в рамках обмена 7 сентября.

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ЕСПЧ сегодня начнет рассматривать иск Украины против России из-за присоединения Крыма

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Теги: Украина, Крым, ЕСПЧ



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