ЕСПЧ сегодня начнет рассматривать иск Украины против России из-за присоединения Крыма

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начинает сегодня рассматривать иск Украины к России по поводу вхождения в ее состав Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщил в Facebook замминистра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

Лищина напомнил, что заявление Украины было подано 13 марта 2014 года, т.е. еще до присоединения Крыма. Формально оно касается нарушений прав человека в Крыму из-за "установления эффективного контроля над полуостровом 27 февраля 2014 года". По мнению Украины, Россией нарушен ряд статей Конвенции о защите прав человека, среди которых "Право на жизнь", "Запрещение пыток", "Право на свободу и личную неприкосновенность", "Право на справедливый суд", "Право на уважение частной и семейной жизни", "Свобода мысли, совести и религии", "Свобода выражения мнения," "Свобода собраний и объединения" и т.п.

По словам Лищины, на заседании будет рассмотрено возражение России относительно приемлемости самого заявления. А Украина будет доказывать, что оно приемлемо и дело должно быть рассмотрено по существу.

Первые слушания по этому делу должны были пройти еще 27 февраля.

Отметим, что, помимо "крымского дела", в ЕСПЧ находятся еще четыре межгосударственных дела "Украина-Россия": два по поводу Донбасса, одно по поводу украинских "политзаключенных" и одно по морякам, уже переданным Украине в рамках обмена 7 сентября.