03 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек

В Челябинске в ДТП с маршрутным такси пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.

Как рассказали в пресс-службе отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска, авария произошла в 11:40 напротив дома 22 по проспекту Ленина. Столкнулись Фольксваген Тоуран и маршрутка №78. После удара маршрутное такси въехало в бетонное ограждение.

В результате ДТП пострадали 13 человек.

"Двое отказались от госпитализации, два человека направлены в больницу с подозрением на сотрясение мозга и с ушибом бедра. Три человека направлены в больницу с ушибами и переломом кисти. Два человека направлены в больницу с подозрением на сотрясение и с переломом нижней челюсти. Два человека направлены в больницу с травмами конечностей. Женщина и ребёнок направлены в больницу с подозрением на сотрясение мозга и с тупой травмой живота", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

В настоящий момент пострадавшие получают медицинскую помощь. Потребуется ли кому-то госпитализация станет известно позже. Врио главы Челябинска Наталья Котова держит ситуацию с пострадавшими в ДТП на личном контроле.

Известно, что маршрутка принадлежит ООО "Автолайн".

Сейчас по факту ДТП проводится административное расследование.

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В Челябинске в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек

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Теги: ДТП, маршрутка, пассажиры, пострадавшие,



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Ранее 11.09.2019 16:06 Мск В Челябинске госпитализировали водителя маршрутки, въехавшего в бетонное ограждение

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Ранее 11.09.2019 10:31 Мск В Челябинске маршрутка влетела в бетонное ограждение

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