Робот Федор всё: в космос андроид больше не полетит

Робот Федор, он же антропоморфный робот Skybot F-850, больше не полетит на орбиту. Об этом рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров – его команда разрабатывала робота.

"Не полетит. Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил", - отметил Дудоров.

По его словам, на смену Федору придет другой робот, который выйдет в открытый космос.

Ранее специалисты рассказывали, что новые версии космических ботов будут делать уже не столь похожими на людей, в частности, у них не будет "ног", потому что на МКС они попросту не нужны.