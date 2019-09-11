На Украине новый военный прокурор, который поддерживал акции против Порошенко

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назначил главным военным прокурором и своим замом бывшего депутата Рады Виктора Чумака. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Назначение согласовано с президентом Владимиром Зеленским.

Самое интересное в биографии Чумака то, что он активно поддерживал акции против бывшего президента Петра Порошенко, которые возглавлял Михаил Саакашвили. Чумак также попал в список граждан Украины, против которых 1 ноября 2018 года были введены ответные российские санкции.