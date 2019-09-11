03 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле столкнулись два пассажирских автобуса: пострадала женщина

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием пассажирских автобусов. Прокуратура организовала проверку.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось сегодня утром на Восточном шоссе на остановке "ПОПАТ" (производственное объединение пассажирского автотранспорта): столкнулись две "ГАЗели". Одна из них двигалась по маршруту №57, а другая была не на маршруте.

Было установлено, что 57-й автобус остановился, чтобы высадить пассажиров, а второй автобус (где не было людей) въехал в него сзади. После аварии медики осмотрели троих пассажиров 57-го: двое отказались от госпитализации, а пострадавшую женщину отвезли в больницу.

Как уже выяснили в прокуратуре, маршрут №57 обслуживается ООО "ТАС". В ведомстве намерены дать оценку соблюдения законодательства при перевозке пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителей.

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В Нижнем Тагиле столкнулись два пассажирских автобуса: пострадала женщина

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Теги: автобусы, ДТП, Нижний Тагил



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