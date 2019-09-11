В Челябинской области замдиректора лесничества обвиняют в получении взятки в 270 тысяч рублей

Заместитель директора Чебаркульского лесничества обвиняется в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК

по версии следствия, весной текущего года обвиняемый получил 270 тыс. руб. от представителя коммерческой организации. За это он должен был создать благоприятные условия при заключении договора аренду лесного участка на территории Уйского района.

По решению суда обвиняемый заключен под стражу.