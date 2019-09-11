Судья предложила вернуть дело "Седьмой студии" в прокуратуру

Мещанский суд Москвы предложил вернуть в прокуратуру уголовное дело "Седьмой студии" о хищении бюджетных средств.

"В связи с нарушениями предлагаю вернуть дело прокурору", - сказала судья Ирина Аккуратова.

Однако гособвинение не увидело оснований для возврата уголовного дела, передает РИА Новости.

Ранее в суде были частично озвучены результаты повторной экспертизы по делу "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников.

По словам адвоката, было установлено, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов.

При этом отмечалось, что дело разваливается в суде. Так, ранее Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения для Серебренникова, режиссер был отпущен с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Кроме того, дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой было возвращено в Генпрокуратуру.