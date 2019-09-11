"Это "разношерстный" нонсенс". Впервые за всю историю существования курганской гордумы туда попали несколько депутатов-оппозиционеров

В Кургане стали известны итоги выборов в городскую думу - к уже известным депутатам, которые прошли в парламент, добавились так называемые списочники - кандидаты, которые шли по спискам партий, передает корреспондент Накануне.RU.

Впервые за всю историю Курганской гордумы в ее состав попали, например, сразу два представителя ЛДПР, пять коммунистов, два "эсера".

Напомним, двенадцать депутатов-"одномандатников" от "Единой России" будут работать в этом созыве думы - это Олег и Игорь Прозоровы, Роман Сергеечев, Людмила Алешкова, Иван Портнов, Анастасия Романович, Любовь Силантьева, Сергей Руденко, Арем Исламов, Татьяна Хильчук, Сергей Бардин и Александр Маклыгин.

Тринадцатым "одномандатником" стала коммунист Наталья Воробьева, которая на втором округе обошла по количеству голосов опытнейшего уже экс-депутата Виктора Дударева.

В "списочный" состав от "Единой России" в парламент прошли Елена Якушева, Алексей Лушников, Андрей Кацай, Наталья Семина и Роман Кайгородов.

От КПРФ "списочниками" в думе стали кандидат в губернаторы Курганской области Яков Сидоров, Виктор Зырянов, Артур Пущин и Максим Пивоваров.

Также ряды парламента пополнят представители "Справедливой России" Валерий Державин и Владимир Лузин. От ЛДПР - Антон Рудаков и Юлия Верходлиб.

"После опубликования итогов стало ясно, что "Единая Россия" на городских выборах впервые в своей истории местного отделения потерпела убойное поражение. Это наше определенное поражание и нам с этим жить. Несмотря на то, что большинство в думе осталось за нами, в новый состав прошло много оппозиционеров. Это такой своеобразный нонсенс с таким разношерстным составом. Считаю, что следить за работой такого состава будет интересно. Там будут жаркие споры и, возможно, конфликты", - сообщил Накануне.RU один из избранных депутатов от "Единой России", который пожелал не называть своего имени.