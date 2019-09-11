Прикамский порт не выплачивает зарплаты работникам

К уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Микову обратился сотрудник порта Березников. Предприятие задолжало работникам порядка 8 млн руб. Долги не выплачиваются полгода.

Как сообщили Накануне.RU в аппарате омбудсмена, мужчина отмечает, что порт - монополист в области речных перевозок. Предприятие работает без убытков, за предыдущие годы работы выручка составила порядка 200 млн руб. Сотрудник порта отмечает, что правоохранительные органы не предпринимают мер к погашению долга перед людьми.

"В своем заявлении обратившийся указал, что в рамках дела о банкротстве предприятия была проведена экспертиза выручки, полученной от использования имущественного комплекса – эксперты подтвердили, что выручка с лихвой позволяет погасить долги", - сообщили в аппарате уполномоченного.

В ситуации разбиралось краевое министерство промышленности, куда Миков перенаправил обращение. Из полученного ответа следует, что после представления прокурора Березников, порт начал погашать долг. В пользу заявителя взыскано более 150 тысяч рублей.