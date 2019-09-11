03 Октября 2020
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Общество В России
Дима Билан (2017) | Фото:instagram.com/bilanofficial

Милонов предложил запретить концерты звезд, уличенных в алкоголизме и наркомании

Депутат Госдумы России Виталий Милонов считает, что злоупотребляющих алкоголем и наркотиками артистов нужно отлучить от сцены. Парламентарий полагает, что их место – в банях и саунах.
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"Запретить выступать в нетрезвом состоянии и под действием наркотиков на любых общественных площадках. И всем тем, кого обвиняют в наркотиках, нужно сдавать тест. Почему? Потому что если певец - исполнитель популярный и употребляет наркотики, то он тем самым их пропагандирует. Подростки, молодежь его копируют: одеваются так же, как он, стригут бороды или не стригут бороды. Но это все нормально. А когда у него есть наркота, то молодежь будет копировать его наркоту. Поэтому всем певцам, всем исполнителям России надо сдать тест на наркотики. Алкоголики - нормально: они у нас всегда пели и будут петь. Но наркоманам не место на сцене. Мы спасем певцов. Если бы в свое время Курт Кобейн сдал тест на наркотики, он бы не умер", - цитирует Милонова агентство "Москва".

По мнению депутата, только при наличии у исполнителя справки, подтверждающей, что он не употребляет наркотики, можно разрешать вести концертную деятельность. "Наркотики и российская эстрада несовместимы. Только со справкой, только после теста можно выходить на сцену", - сказал депутат.

Напомним, накануне разразился скандал из-за выступления Димы Билана в Самаре. Зрители, пришедшие в День города на концерт, были возмущены: Билан забывал слова, вел себя на сцене неадекватно, совершал странные движения тазом. В сети даже создали петицию с требованием к певцу извиниться. Спустя какое-то время Дима извинился, признав, что перед выступлением выпил коньяк. Правда, некоторые пользователи считают, что "допинг" был другого рода и опьянение было не алкогольным.

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Милонов предложил запретить концерты звезд, уличенных в алкоголизме и наркомании

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Теги: виталий милонов, концерт, алкоголизм, наркомания, запрет, дима билан



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