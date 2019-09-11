Иностранцу, которого должны были депортировать из России за наркотики, разрешили остаться в Перми

Пермский краевой суд отменил решение о депортации из России китайца Лю Янькуня, который находился в центре временного содержания иностранных граждан пермского управления МВД. Ранее стало известно, что он употребил лекарство, в составе которого находится запрещенное в России вещество, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по некоторым данным, иностранец попал в поле зрения силовиков после того, как принял разрешенное в Китае, но запрещенное в России "наркотическое или психотропное вещество", входящее в состав жизненно необходимого китайцу лекарства. Суд якобы оштрафовал его за это на 400 тыс. руб., а также решил выдворить страны, чего он и дожидался в центре. Позже появилась информация о нарушениях правил содержания иностранца, однако силовики ее опровергли.

В пресс-службе краевого суда Накануне.RU сообщили, что рассмотрена апелляция на решение коллег выдворить Янькуня на родину. Вердикт отменен, китаец сможет и дальше находиться в России.