03 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале экс- начальника управления ЖКХ районной мэрии приговорили к условному сроку за взятки

Бывший начальник управления ЖКХ администрации Троицкого района приговорена к условному сроку за получение взятки и посредничество во взяточничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2017-2018 гг. она получила от предпринимателей 50 тыс. руб. за заключение с ними муниципальных контрактов по нанесению дорожной разметки.

В 2018 году она содействовала предпринимателю в получении бюджетных средств по контракту на выполнение дорожных работ. При этом она знала, что работы выполнены некачественно, однако передала 150 тыс. руб. от предпринимателя начальнику управления ЖКХ. За посредничество она получила 75 тыс. руб.

Суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы условно и запретил ей занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок 3 года.

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На Южном Урале экс- начальника управления ЖКХ районной мэрии приговорили к условному сроку за взятки

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Теги: суд, приговор, взятка,



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