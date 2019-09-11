Крым отправил в суд новые доказательства своих прав на скифское золото

Апелляционному суду Амстердама предоставлены дополнительные доказательства того, что золото скифов принадлежит музеям Крыма.

Об этом сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. По его словам, суду переданы акты поступлений находок в музеи, передает ТАСС.

Кроме того, в Амстердам направили снимки за период примерно с конца 1940-х годов, а также довоенного периода, когда раскопки велись наиболее интенсивно.

В июле Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте. Окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев.

С февраля по август 2014 года в голландском музее Allard Pierson Museum проходила выставка "Крым. Золото и тайны Черного моря". Экспонаты были предоставлены музеями Киева, Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Всего на выставке экспонировалось около 2 тыс. артефактов, представлявших единую коллекцию скифского золота.

Однако свои сокровища назад получил только Киев: во время работы голландской выставки на Украине произошел госпереворот, а Крым стал частью Российской Федерации.

14 декабря 2016 года Голландский суд принял решение вернуть коллекцию скифского золота Украине. Крымские музеи в 2017 году подали апелляцию на такое решение.