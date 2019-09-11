03 Октября 2020
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Павел Хомченко, пропущенная шайба в матче &quot;Спартак&quot; - &quot;Авангард&quot; (2019) | Фото: khl.ru

В КХЛ вратарь "Спартака" пропустил курьёзный гол, закинув шайбу между ног в свои ворота

Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" - "Авангард" завершился курьёзным эпизодом.

В овертайме вратарь столичной команды Павел Хомченко хотел накрыть шайбу после броска соперника, но вместо этого отправил ёё между ног в свои ворота.

24-летний голкипер впервые вышел на лёд в качестве основного стражи ворот и отразил 25 из 28 бросков. После игры он отметил, что в его карьере такое случилось в первый раз, а главный тренер команды Олег Знарок в раздевалке его поддержал, и сказал, что всё впереди, пишет "Спорт-Экспресс".

Гол Хомченко записали в итоге на Тэйлора Бека, выполнявшего бросок в сторону ворот. "Авангард" победил 3:2.

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В КХЛ вратарь "Спартака" пропустил курьёзный гол, закинув шайбу между ног в свои ворота

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Теги: КХЛ, Спартак, Авангард, овертайм, шайба, гол, Павел Хомченко



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