В КХЛ вратарь "Спартака" пропустил курьёзный гол, закинув шайбу между ног в свои ворота

Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" - "Авангард" завершился курьёзным эпизодом.

В овертайме вратарь столичной команды Павел Хомченко хотел накрыть шайбу после броска соперника, но вместо этого отправил ёё между ног в свои ворота.

24-летний голкипер впервые вышел на лёд в качестве основного стражи ворот и отразил 25 из 28 бросков. После игры он отметил, что в его карьере такое случилось в первый раз, а главный тренер команды Олег Знарок в раздевалке его поддержал, и сказал, что всё впереди, пишет "Спорт-Экспресс".

Гол Хомченко записали в итоге на Тэйлора Бека, выполнявшего бросок в сторону ворот. "Авангард" победил 3:2.