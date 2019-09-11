Боксеры сборной России узнали своих соперников на чемпионате мира в Екатеринбурге

Боксеры сборной России узнали своих соперников в рамках чемпионата мира, который проходит в эти дни в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, во второй день турнира проходили соревнования в двух весовых категориях - до 81 кг и до 91 кг. Представители РФ Георгий Кушиташвили (81 кг) и Муслим Гаджимагомедов (91 кг) оказались сеяными при жеребьевке, поэтому пропускали первый предварительный раунд и ожидали своих соперников.

В итоге Кушиташвили 15 сентября проведет бой с Сэмми Ли из Уэльса, который единогласным решением судей победил Одаи Ольхиндави из Иордании. А Гаджимагомедов в тот же день встретится с турком Бератом Акаром, решением судей победившим поляка Михала Соцзински.

Предварительные бои в категории до 57 кг состоятся сегодня, 11 сентября. В этот день своего соперника узнает еще один россиянин - Альберт Батыргазиев.

Напомним, чемпионат мира по боксу завершится 21 сентября. Отборочные бои, полуфиналы и финал пройдут на площадках "Екатеринбург-Экспо".