Сургутская строительная компания попала под угрозу банкротства

Строительная компания "Сибрегионстрой" сургутского бизнесмена Сергея Плотникова стала ответчиком в судах о банкротстве. Иски на более, чем 40 млн руб. подали налоговая служба и контрагент компании, передает корреспондент Накануне.RU. Счета застройщика уже заблокированы.

Накануне в Арбитражный суд Югры с требованием банкротства "Сибрегионстроя" обратилась инспекция Федеральной налоговой службы по Сургуту. Как следует из материалов дела, долги по платежам в бюджет компании составили 20,9 млн руб. Другой иск о банкротстве компании на прошлой неделе был подан в арбитраж Иркутской области, общество "Монтажсервис-Ф" заявило о непогашенном долге в 21,8 млн руб. Оба заявления еще не приняты к производству.

Отметим, что по данным ФНС для 2Сибрегионстроя" имеются действующие решения о приостановлении операции по банковским счетам. Это означает прекращение банками всех расходных операций по заблокированным счетам. Коммерческие банки не имеют права открывать счета для организаций, у которых приостановлены операции по счетам в другом банке.

"Сибрегионстрой" - член Союза строителей Югры, компания в 2017-2018 гг. выполняла работы для "РН-Юганскнефтегаза".