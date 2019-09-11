В Зауралье директор сельского техникума присваивала себе стипендии студентов

Директор Кособродского техникума в Каргапольском районе попала под "уголовку" - она присваивала стипендии своих студентов.

Еще в 2014 году она дала указание подчиненным сотрудникам зачислить в филиал техникума четырех человек, которые по факту не учились и не приходили на занятия, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Деньги, которые предназначались для выплаты стипендий - всего 135 тыс. руб. - женщина присвоила себе.

Сейчас возбуждено уголовное дело.