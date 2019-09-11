Выпуск белух из "китовой тюрьмы" отложили из-за паводка на Амуре

Запланированную на 12 сентября транспортировку белух из "китовой тюрьмы" к месту выпуска перенесли на неделю.

Как передает РИА Новости, это пришлось сделать из-за паводка на Амуре.

В конце августа также сообщалось, что выпуск четвертой партии косаток и белух может быть сорван из-за плохих погодных условий.

При высоких значениях уровня Амура перегрузка животных на баржу в порту Хабаровска может оказаться невозможной, пишет Regnum.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Сахалинский областной суд признал, что животных выловили незаконно.

Прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы".

Спасать узников "китовой тюрьмы" вызывались Леонардо Ди Каприо и Жан-Мишель Кусто.

27 июня первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили на волю в Хабаровском крае. Процесс перевоза млекопитающих продемонстрировали во время "прямой линии" президента.

Росрыболовство планирует выпустить всех косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае до 1 сентября.