03 Октября 2020
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Экономика Северо-Западный ФО В России Санкт-Петербург
Исаакиевский собор, Санкт-Петербург (2019) | Фото: Накануне.RU

Доходы от турсбора с иностранцев в Санкт-Петербурге могут составить до 3,5 млрд рублей в год

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посчитал прибыли, которые сулит введение с 2020 года туристического сбора с прибывающих в город иностранцев.
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"Мы вводим туристический сбор для туристов - 100 рублей в сутки. Это не так существенно для любого иностранца. Если взять другие страны, там намного больше, но нам это дает то, что мы можем в год собрать порядка 3-3,5 млрд руб. Эти деньги будут направлены на реконструкцию центральной части города и развитие инфраструктуры туризма", - цитирует ТАСС Беглова.

По его данным, в 2018 году Санкт-Петербург посетили 8,2 млн туристов. "В этом году мы планируем перевалить за 9 млн. В ближайшие несколько лет мы планируем довести турпоток до 12 млн", - сказал Беглов.

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Доходы от турсбора с иностранцев в Санкт-Петербурге могут составить до 3,5 млрд рублей в год

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Теги: турсбор, иностранцы, санкт-петербург, александр беглов



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