В Екатеринбурге суд прекратил дело об участии в "скверном" протесте

В Екатеринбурге суд прекратил дело об участии в майской акции протеста в сквере у Театра драмы.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, 16 мая екатеринбуржец Егор фотографировал задержанных на акции против строительства храма в сквере и сам был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Кировский районный суд Екатеринбурга признал фотографа виновным по административной статье и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей.

Мужчина, не согласившись с таким вердиктом, обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Апелляционный суд, разобравшись в ситуации, не нашел в действиях привлекаемого состава административного нарушения. В связи с этим производство по делу прекращено.

Напомним, по итогам майских "скверных" протестов в Екатеринбурге было возбуждено сразу несколько уголовных дел.