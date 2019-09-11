Сервис вызова такси Gett просит ФАС не одобрять сделку "Яндекс.Такси" и "Везёт"

Сервис заказа такси Gett написал письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с возражениями против сделки "Яндекс.Такси" и группы компаний "Везет".

В письме Gett приводит аргументы против разрешения такой сделки. "Мы расцениваем сделку как строго негативную для рынка, создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих",— цитирует "Коммерсант" гендиректора Gett Максима Жаворонкова.

В ФАС подтвердили получение позиции Gett и обещают изучить ее. ФАС уже разместила информацию о продлении срока рассмотрения сделки, "все лица вправе представить позицию о предполагаемом влиянии сделки на конкуренцию", сообщил заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин.

В "Яндекс.Такси" считают, что конкуренцию сделка не ограничит. "Сделка не ограничивает конкуренцию и не создает барьеры для работы на рынке. Мы предоставляем ФАС все необходимые материалы для обоснования своей позиции. Напомним, что цель нашей сделки – ускорить развитие такси в регионах, улучшить безопасность поездок, а также расширить поддержку региональных таксопарков и водителей", - сообщил Накануне.RU представитель "Яндекс.Такси".

По оценке Discovery Group Research, в первом полугодии 2019 года доля "Яндекс.Такси" среди всех агрегаторов такси в России составляла 46,7%, "Везет" — 24,1%, Gett — 9,7%.

Напомним, по условиям сделки "Яндекс.Такси" покупает программное обеспечение и колл-центры группы компаний "Везет". Акционеры группы получат до 3,6% "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения "ключевых целей по операционных и иным показателям". Таким образом, после завершения сделки 56,2% сервиса "Яндекс.Такси" будет принадлежать непосредственно "Яндексу", 35% - Uber (ранее объединился с "Яндекс.Такси"), 5,3% - сотрудникам в рамках программы поощрения.