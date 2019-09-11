После санкций США против сотрудников СК из Сургута МИД расширит список американцев, которым запрещено въезжать в РФ

Министерство иностранных дел России расширит список граждан США, которым запрещено въезжать в нашу страну. Таков ответ МИДа на санкции против сотрудников СК из Сургута, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее представители американского Госдепартамента сообщили, что сотрудники СКР в Сургуте Владимир Ермолаев и Степан Ткач оказались под санкциями. Поводом стало дело запрещенных в России "Свидетелей Иеговы", по которому те жаловались на якобы примененные к ним пытки. Следователям и их ближайшим родственникам запрещен въезд в США.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил ТАСС, что "Россия соответствующим образом расширит наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам".

"Открыто говорим об этом. Как только в США откажутся от порочной практики расширения подобных списков, мы, действуя зеркально на основе принципов взаимности, поступим аналогичным образом", - сказал Рябков.