03 Октября 2020
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Общество Свердловская область
сагра (2011) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские приставы вычислили скрывавшегося должника по громкой музыке

В Екатеринбурге судебные приставы сумели вычислить местонахождение должника при помощи громкой музыки.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, против мужчины было возбуждено несколько исполнительных производств: о взыскании налоговой задолженности, госпошлины и иных взысканий на сумму порядка 5 тысяч рублей, а также неимущественного характера. Должник прекрасно знал об этом, но на прием к судебному приставу-исполнителю по вызову не являлся.

В ходе розыска сотрудники установили, что по месту регистрации он не проживает, а квартиру продал. Соседи рассказали, что мужчина приобрел дом в поселке Сагра Верхнепышминского района, однако ни улицу, ни номер дома никто назвать не смог. Приставы немедленно отправились в Сагру.

судебный пристав(2019)|Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

На месте выяснилось, что должник стал уже известным лицом в поселке: на него неоднократно жаловались соседи за громкую музыку по вечерам и у него уже накопились административные штрафы за нарушение тишины. Жители поселка с радостью указали место жительства меломана.

После этого его все же доставили на прием к судебному приставу-исполнителю. Лишь после этого екатеринбуржец оплатил всю сумму долга, исполнительский сбор и административный штраф за непредставление сведений о смене места жительства.

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Екатеринбургские приставы вычислили скрывавшегося должника по громкой музыке

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Теги: приставы, долг, музыка, Екатеринбург



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