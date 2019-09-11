03 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
ханты-мансийск правительство ханты-мансийского автономного округа-югры (2016) | Фото: Накануне.ru

В югорском правительстве станет больше чиновников

Правительство Югры приняло решение увеличить штатную численность департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа. В расписании появится должность заместителя директора департамента, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на материалы к заседанию правительства.

Штатная численность департамента увеличится с 23 до 24 человек. Заместитель получит часть полномочий директора, а также будет заниматься подготовкой документов для организации и проведения международных турниров, конгрессов, и в целом координировать работу по проведению мероприятий с участием представителей международных федераций, иностранных делегаций, руководителей федеральных и региональных органов власти. В перечне функционала зама: контроль за ходом строительства и ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов и их безопасностью.

"Необходимо отметить, что в рамках подготовки к проведению Всемирной шахматной Олимпиады ведется строительство двух новых универсальных спортивных комплексов, которые должны быть введены в эксплуатацию до открытия указанного мероприятия. Контроль за строительством данных объектов также предлагается возложить на заместителя директора департамента", - говорится в материалах к заседанию.

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В югорском правительстве станет больше чиновников

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Теги: правительство Югры, ХМАО, департамент физической культуры



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