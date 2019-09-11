03 Октября 2020
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Экономика За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Европейский авиарегулятор требует дорогостоящего апдейта самолетов Boeing 737 MAX

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) самостоятельно будет тестировать самолет Boeing 737 MAX в рамках ресертификации. Об этом представитель агентства заявил во вторник. Кроме того, регулятор настаивает на оборудовании данного типа самолетов тремя независимыми датчиками угла атаки (тогда как Boeing в обновленной версии самолета предлагает систему из двух датчиков).
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Американские СМИ пишут, что позиция европейского регулятора не согласуется с общемировой практикой, когда национальные регуляторы доверяют выводам и испытаниям Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Глава EASA Патрика Кай пояснил решение агентства, отметив, что это упростит ситуацию для других национальных регуляторов. "FAA находится в очень сложном положении. Когда управление заявит, что с самолетом все хорошо, очень вероятно, что власти других стран захотят услышать второе или даже третье мнение. Еще год назад все было по-другому. Думаю, эта ситуация приведет к кардинальным изменениям в мировой иерархии и структуре взаимоотношений авиационных властей", - заявил Кай.

Между тем, установка третьего датчика угла атаки в MAX может стать дорогостоящим и длительным процессом, поскольку переоборудовать нужно будет не только новые, но и уже эксплуатируемые в разных уголках света самолеты.

Напомним, самолеты Boeing 737 MAX были приземлены по всему миру после двух катастроф, произошедших с разницей в четыре месяца и унесших жизни 350 человек. Причиной их стал дефект программного обеспечения самолета.

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Европейский авиарегулятор требует дорогостоящего апдейта самолетов Boeing 737 MAX

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Теги: easa, faa, boeing 737 max



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