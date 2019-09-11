В Югре "мусорный" оператор вернул жителям 4 миллиона

Югорский регоператор по обращению с твердыми бытовыми отходами, "Югра-экология", сделал жителям перерасчет за лето. Клиенты получили сотни тысяч, сообщили Накануне.RU в пресс-служб компании.

Глава компании Максим Медведев отметил, что если жителей не было дома неделю, собирать документы на перерасчет кажется хлопотным, однако если семья из пяти человек все лето жила на берегу моря, перерасчет будет существенным. Эти деньги могут либо вернуть, либо зачесть в счет будущих платежей.

"В результате перерасчета в следующие три месяца у этой семьи уже будут оплачена услуга "обращение с ТКО"", - сказал Медведев.

Общая сумма перерасчета – 4 млн руб..