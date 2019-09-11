03 Октября 2020
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вырубка лип на Компросе (2019) | Фото: change.org

Вырубку лип на Компросе в мэрии Перми назвали вынужденной мерой

В администрации Перми прокомментировали петицию пермяков с требованиями прекратить вырубку лип на Комсомольском проспекте, передает корреспондент Накануне.RU.

Необходимость вырубки обусловлена тем, что деревья на Компросе нуждаются в замене, поскольку они уже старовозрастные, во многих происходят процессы гниения, найдены пустоты.

"Это вынужденная мера, так как деревья могут представляют опасность для пешеходов и автомобилистов, особенно при сильных порывах ветра. Уже в этом году на месте аварийных деревьев будут высажены липы "крупномеры" высотой более трех метров", - подчеркнули в управлении по экологии и природопользованию.

Для признания аварийности была проведена визуальная экспертиза каждого дерева. Часть деревьев была обследована инструментальной обработкой резистографом.

Ученые ПГНИУ, ПГАТУ и общественные деятели, участвующие в экспертизе, пояснили, что существуют четкие признаки, по которым видно, что дерево нужно демонтировать - прежде всего, это суховершинность, наличие дупел, процессы внутреннего гниения, которые видно невооруженным взглядом, внутренние пустоты, трещины и наклон дерева. По результатам комплексного обследования принималось решение о признании дерева аварийным. Максимально возможное количество здоровых деревьев постараются сохранить, площади зеленых насаждений не сократятся. Сейчас подрядная организация убирает только больные и аварийные деревья, так как они представляют реальную опасность.

Также отмечается, что работы по реконструкции проводятся на существующем объекте, на котором исторически заданные параметры не соответствуют современным нормативам. При выполнении работ необходимо учитывать недостаточную площадь газонов, минимальные расстояния от тротуара, скамеек и опор освещения до стволов деревьев. Увеличить расстояние на этом участке невозможно. Все размещения малых архитектурных форм производятся максимально корректно по отношению к деревьям, с учетом их прежнего расположения.

Кроме того, в администрации сообщили, что на участке от ул. Пермской до ул. Екатерининской зафиксировано повреждение корневой системы одного дерева. Подрядчик будет привлечен к административной ответственности.

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Вырубку лип на Компросе в мэрии Перми назвали вынужденной мерой

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Теги: деревья, вырубка, Компрос, вырубка лип



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