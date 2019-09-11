03 Октября 2020
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Политика В России
Митинг в Улан-Удэ, площадь Советов (2019) | Фото: youtube.com/Республика Бурятия

Ситуация в Улан-Удэ: глава Бурятии проведёт встречу с Мархаевым, а депутата от КПРФ доставили в суд

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов организует в пятницу встречу с участниками выборов мэра Улан-Удэ Игорем Шутенковым и Вячеславом Мархаевым. Руководитель администрации главы Бурятии на своей странице в соцсети сообщил некоторые детали предстоящей встречи – будут обсуждаться детали прошедшей избирательной кампании, наказы горожан и перспективы сотрудничества.

Встреча готовится не в самых простых условиях – часть избирателей, поддержавших за Вячеслава Мархаева считают, что победа у него была украдена из-за фальсификаций при подсчёте голосов. В итоге сторонники кандидата от КПРФ собрались на площади Советов, требуя пересмотра итогов выборов.

Митинг продолжался около двух суток, а вчера днём прямо на площади были задержаны депутат Народного Хурала Баир Цыренов и блогер Дмитрий Баиров, обвинявшиеся в организации незаконного митинга. Сегодня Баир Цыренов, проведший ночь в отделении полиции, был доставлен в суд, где рассказал некоторые подробности своего задержания.

"Нас обвиняют в том, что мы организаторы митинга. Но в том, что есть, по большому счёту никаких организаторов нет и не было. Сначала меня вчера хотели оформлять как участника несанкционированной акции – то есть сидеть в машине, припаркованной на официальном парковочном месте на площади Советов – значит принимать участие в несанкционированной акции. Потом пересанкционировали на организацию акции". Дмитрий Баиров находится в БСМП с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. У них были прутья и железные топоры. Жизни Баирова ничего не угрожает, но здоровье его уже пострадало".

Машина КПРФ, по словам депутата, всё также стоит на площади Советов с разбитыми окнами и её могут угнать.

Адвокат Сергей Фёдоров обращает внимание и на странности в действиях силовиков: на площадь выбежали люди в гражданской одежде. Приехавшие на гражданской машине без номеров. Всё это происходило при полном бездействии сотрудников полиции, а рапорт был составлен позже фактического задержания.

По мнению Фёдорова задержание было незаконным, а административное дело нужно прекратить ввиду отсутствия состава правонарушения.

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Ситуация в Улан-Удэ: глава Бурятии проведёт встречу с Мархаевым, а депутата от КПРФ доставили в суд

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Теги: Улан-удэ, Бурятия, Цыренов, Мархаев, Цыденов, митинг, суд



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