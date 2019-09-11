03 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
Дмитрий Ерохин (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд в отношении обвиняемого в убийстве возле курганского кафе перенесли на конец сентября

Курганский городской суд назначил дату последнего заседания в отношении Дмитрия Ерохина, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Ерохин обвиняется сразу по нескольким уголовным статьям, среди которых причинение вреда здоровью, хулиганство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, кража.

Дмитрий Ерохин(2019)|Фото: Накануне.RU

Ерохина заключили под стражу в конце октября прошлого года. Следствие считает, что именно он расправился с курганцем Игорем Леоновым возле скандально известного ночного клуба Play Cafe. Ранее в разговоре с корреспондентом Накануне.RU Дмитрий Ерохин рассказал свою версию событий той ночи 9 июля этого года - он отметил, что лишь пытался защитить себя и свою девушку.

По версии следствия, пьяный Ерохин подрался с Леоновым, нанеся последнему удар ножом в ногу. Истекающий кровью Леонов побежал в сторону двора за домом №128 на улице Советской. Ерохин якобы догнал его и добил из пистолета ограниченного поражения. От потери крови Леонов умер возле газовой колонки, лежа на земле. Тем самым, Ерохин подтверждает, что нанес ранение Леонову, однако из пистолета в него не стрелял.

30 сентября в 14.00 состоятся прения сторон и последнее слово Дмитрия Ерохина. До этого 18 сентября в 10.30 суд рассмотрит вопрос о мере пресечения в отношении Ерохина, так как срок содержания его под стражей истекает 27 сентября.

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Суд в отношении обвиняемого в убийстве возле курганского кафе перенесли на конец сентября

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Теги: Play Cafe, Курган, убийство, Дмитрий Ерохин, Игорь Леонов, СК



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