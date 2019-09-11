Противникам строительства еврейского центра в Перми не согласовали митинг и демонстрацию

Противники строительства еврейского центра в Перми не выйдут 12 сентября на митинг и демонстрацию. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, публичное мероприятие не будет проводиться по заявлению организатора.

По информации одного из организаторов акции Романа Юшкова, они были вынуждены отказаться от проведения мероприятий, поскольку мэрия не согласовала заявленную площадку на площади у Дворца культуры железнодорожников из-за того, что она уже занята. В качестве альтернативы митингующим предложили "Парк камней".

"Это лишено смысла, поскольку далеко от участка, который выделят под строительство. Соответственно, и о демонстрации никакой и речи идти не может. Поэтому мы отозвали заявление", - заявил Роман Юшков.

Напомним, 28 августа комиссия по землепользованию и застройке администрации Перми рекомендовала главе города Дмитрию Самойлову разрешить еврейской общине строить свой центр, против которого ранее выступали местные жители.

Как сообщало Накануне.RU, пермские хасиды пытаются построить синагогу на протяжении нескольких лет. Во времена экс-губернатора Басаргина, "Хабад Любавич" едва не получила под проект участок на Разгуляе, в зоне деловой застройки. После протестов проект перенесли в Дзержинский район. Против строительства центра выступили местные жители. Здание с синагогой община планирует построить в Дзержинском районе, на ул. Энгельса, 25. Проект предусматривает возведение на участке в 0,64 га 3-4-этажного здания общей площадью в 4,5 тыс. "квадратов". Публичные слушания должны были состояться в феврале, однако их отменили. 12 августа они все-таки состоялись.