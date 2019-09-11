Россияне стали меньше разводиться – в браке проще справляться с финансовыми трудностями

В январе-июле 2019 года количество разводов в России уменьшилось на 12% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Тем не менее, распадается 621 брак из тысячи заключенных союзов, сообщает Росстат.

Эксперты отмечают, что уменьшение количества разводов связано с уменьшением количества браков и собственно брачующихся – сейчас женятся 20-30-летние, родившиеся в 90-е года прошлого века, то есть в эпоху "демографической ямы". Другая причина снижения разводов – ухудшение экономической ситуации и снижение реальных доходов населения, пишет газета "Известия". Люди стараются "держаться друг друга", даже если их что-то не устраивает в супруге – так проще справляться с финансовыми проблемами. Свою роль играют и кредиты – молодежь все чаще берет ипотеку, но выплачивать ее проще тоже вместе.