03 Октября 2020
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Общество В России
Городская свадьба (2017) | Фото: Алина Шешеня

Россияне стали меньше разводиться – в браке проще справляться с финансовыми трудностями

В январе-июле 2019 года количество разводов в России уменьшилось на 12% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Тем не менее, распадается 621 брак из тысячи заключенных союзов, сообщает Росстат.

Эксперты отмечают, что уменьшение количества разводов связано с уменьшением количества браков и собственно брачующихся – сейчас женятся 20-30-летние, родившиеся в 90-е года прошлого века, то есть в эпоху "демографической ямы". Другая причина снижения разводов – ухудшение экономической ситуации и снижение реальных доходов населения, пишет газета "Известия". Люди стараются "держаться друг друга", даже если их что-то не устраивает в супруге – так проще справляться с финансовыми проблемами. Свою роль играют и кредиты – молодежь все чаще берет ипотеку, но выплачивать ее проще тоже вместе.

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Россияне стали меньше разводиться – в браке проще справляться с финансовыми трудностями

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Теги: развод, россияне, финансовые проблемы



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