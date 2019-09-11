Все лесные пожары потушили в Иркутской области

На утро 11 сентября в Иркутской области спасатели потушили все лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

10 сентября был ликвидирован очаг на 35 га в Бодайбинском районе.

За прошедшие сутки тушением пожаров занимались пять специалистов лесной охраны. Привлекалась одна единица техники.

Напомним, в Сибири привлекли 33 самолета и вертолета, арендованных у местных авиакомпаний, к борьбе с лесными пожарами. Также на тушении лесных пожаров задействована авиация МЧС России и Минобороны России.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что власти регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику, достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области.

Кроме того, по данным ведомства, в Иркутской области выявлены факты намеренного поджигания лесов с целью скрыть незаконные вырубки.

Режим ЧС в связи с природными пожарами этим летом был введен в четырех регионах страны: в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Жители регионов задыхались от гари, на улицу, по их словам, невозможно выйти без маски.

При этом чиновники заявляли, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе. В Госдуме после общественного резонанса потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды.