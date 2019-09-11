03 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Владислав Кантемиров (2016) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске виновника ДТП с Rolls-Royce бизнесмена Аристова могут признать банкротом

Арбитражный суд Челябинской области назначил на 19 сентября назначил на 19 сентября рассмотрение заявления виновника ДТП с автомобилем Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова Владислава Кантемирова, который просит признать его банкротом. Сумма исковых требований – 2,7 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, авария произошла в феврале 2016 года. Водитель отечественной легковушки проехал на красный свет и столкнулся с иномаркой за 20 млн рублей. Бизнесмен Александр Аристов в момент аварии находился в машине, он не пострадал. Водителя-нарушителя госпитализировали с сотрясением мозга и переломом бедер.

дтп колея(2010)|Фото: Фото: Накануне.RU

Заявление в суд о возмещении ущерба было подано юридической службы ОАО "ЧЭМК", на балансе которого находится автомобиль. В суде интересы Кантемирова защищали юристы "Единой России", поскольку именно секретарь генсовета партии Сергей Неверов осудил в социальных сетях бизнесмена за предъявленный иск к рабочему, отметив, что для Аристова "дверь на железяку с мотором - семечки, а для человека - это жизнь".

В декабре 2016 года Челябинский областной суд обязал Кантемирова возместить ущерб ЧЭМК в размере 3 млн 22 тыс. руб.

19 июля текущего года Кантемиров подал в Арбитражный суд области заявление, в котором просит признать его банкротом, ввести процедуру реализации имущества и утвердить финансового управляющего из числа членов Саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Союз Межрегиональный центр арбитражных управляющих".

Также он подал ходатайство о предоставлении отсрочки внесения суммы вознаграждения финансового управляющего в размере 25 тыс. руб. до даты судебного заседания по проверке обоснованности заявления должника, которое назначено на 19 сентября. Суд ходатайство удовлетворил.

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В Челябинске виновника ДТП с Rolls-Royce бизнесмена Аристова могут признать банкротом

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Теги: александр аристов, дтп, суд, Владислав Кантемиров, банкротство,



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