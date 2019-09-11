Высокинский дал старт: отопительный сезон в Екатеринбурге начнется 16 сентября

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский дал старт началу отопительного сезона в уральской столице. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, поэтапное подключение тепла начнется уже в понедельник, 16 сентября.

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Так, в подписанном главой постановлении дано указание организациям коммунального комплекса приступить с этого срока к заполнению систем теплоснабжения и началу подачи тепла в жилые дома екатеринбуржцев и на объекты социальной сферы - школы, детские сады, больницы и другие. Как пояснили в мэрии, делается это, пока не наступили холода - для обеспечения рабочих параметров теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения города в соответствии с гидравлическим и тепловым режимами.

Необходимо это и для того, чтобы до наступления холодов успеть выявить и устранить недостатки, связанные с пуском тепла. Для этого Высокинский разрешил АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" в случае нарушения гидравлического режима в период пусковых операций вводить локальные ограничения на подачу горячей воды.

По планам, подаваться тепло будет в соответствии с очередностью по зонам подключения согласно условиям заключенных договоров, при наличии актов готовности объектов к работе в зимних условиях и письменных заявок о включении теплоснабжения. Собственникам жилого фонда и организациям, имеющим жилищный фонд в управлении, предложено начислять населению плату за отопление начиная с фактической даты начала подачи тепла. Также предлагается считать объекты жилищного фонда подключенными с момента обеспечения расчетных параметров температуры и давления на узлах управления.

Главам администраций районов поставлена задача контролировать подачу тепла потребителям в соответствии с порядком подключения, установленным Екатеринбургской теплосетевой компанией. В ежедневном режиме они будут информировать управление жилищного и коммунального хозяйства мэрии о пуске тепла в школы, детские дошкольные и лечебно-профилактические учреждения, жилищный фонд и о вводе в действие объектов инженерной инфраструктуры - котельных и центральных тепловых пунктов.

Для координации действий городских служб создан штаб, возглавляемый заместителем главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимиром Гейко. Он будет следить за этапностью подключения тепла, соблюдением всех технологических процедур и оперативно решать возникающие вопросы.

Напомним, ранее региональные власти заявляли, что Свердловская область почти на 100% готова к предстоящей зиме.