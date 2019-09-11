Инаугурация Шумкова состоится на следующей неделе

Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов назвал дату инаугурации избранного главы региона Вадима Шумкова, передает корреспондент Накануне.RU.



Торжественная церемония состоится 18 сентября. Шумков получит удостоверение губернатора и примет присягу.



Напомним, выборы главы региона состоялись 8 сентября. Шумков победил с огромным отрывом от своих оппонентов.



Губернатор Курганской области выбирается жителями региона сроком на 5 лет. Следующие выборы пройдут в 2024 году, в этот же год россияне будут выбирать президента страны.