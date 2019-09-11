Киев взял паузу в расторжении договоров и соглашений с Россией

Киев приостановил расторжение двухсторонних соглашений с Россией. Этот процесс был запущен при Петре Порошенко, но сейчас затормозился – с апреля российская сторона не получала уведомлений о расторжении каких-либо документов.

Как пишет "Коммерсант", в ноябре прошлого года бывший глава МИДа Украины Павел Климкин пообещал "скорое убийство очередной партии из примерно 40 соглашений". Однако с того времени ни один договор денонсирован не был.

Источники издания в российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что эта пауза объясняется не потеплением отношений, а нехваткой ресурсов – команда нового президента пока занята более актуальными вопросами. При этом в МИДе России отмечают, что возобновление прежней практики либо отказ от неё продемонстрируют, в какую сторону изменятся отношения двух стран.