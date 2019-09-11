В Конгрессе США требуют объяснить задержку с введением антироссийских санкций по "делу Скрипалей"

Глава подкомитета по надзору и государственной реформе палаты представителей Конгресса США Стивен Линч потребовал от Госдепа объяснить задержку с введением антироссийских санкций за "дело Скрипалей".

Как передает телеканал CNN, он просит предоставить ему копию рекомендаций по санкциям для Белого дома, стенограмму переговоров по телефону президента США с российским президентом.

Также Линч считает, что санкции недостаточно жесткие. Недоволен он и тем, что вступление мер задержалось почти на девять месяцев после их одобрения, пишет Regnum.

2 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 26 августа эти меры вступили в силу.

Санкции включают запрет американским банкам на участие в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и на кредитование российского правительства не в рублях.

Кроме того, Вашингтон будет выступать против выдачи любого кредита или финансовой помощи России международными финансовыми организациями, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд.