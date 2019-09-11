По материалам проверки Счетной палаты исполнения федерального бюджета возбуждено уголовное дело

По материалам проверки Счетной палатой исполнения федерального бюджета за 2018 г. возбуждено одно уголовное дело. Информация содержится в заключении аудиторов, передает корреспондент Накануне.RU.

Ведомство, напомним, выявило нарушения на 426 млрд руб. По представлениям Счетной палаты к административным видам ответственности привлечены 14 должностных лиц, виновных в нарушении законодательства.

СП направила 10 обращений в Генеральную прокуратуру, два - в Следственный комитет, два - в ФСБ России.

"По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты органами прокуратуры направлены представления пяти должностным лицам об устранении выявленных нарушений. В органы предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании направлено пять материалов, по результатам рассмотрения которых следователями возбуждено одно уголовное дело, по трем материалам проведение надзорных мероприятий правоохранительными органами не завершено", - говорится в отчете ведомства.

Проверки продолжают ФСБ и Следственный комитет.