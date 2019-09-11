03 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
деньги рубль купюра 1000 (2005) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье мошенники от имени налоговой рассылают требования "заплатить по счетам"

В Прикамье появился новый вид мошенничества. Преступники рассылают письма якобы от имени налоговой, требуя "заплатить налог". Реквизиты указаны неправильные – деньги уходят "налево", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФНС.
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Письма приходят по почте. В них – требование "налоговой службы" об уплате налога, сбора, пеней, штрафа по состоянию на 1 сентября. При этом указанные реквизиты, куда надо перевести деньги, принадлежат мошенникам.

В Федеральной налоговой службе напоминают, что единственно верными реквизитами являются следующие: получатель – пермское городское отделение управления Федерального казначейства по Пермскому краю, БИК банка, в котором управлением открыт счет, - 045773001, номер счета УФК по субъекту Российской Федерации – 40101810700000010003.

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В Прикамье мошенники от имени налоговой рассылают требования "заплатить по счетам"

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Теги: уфнс по пермскому краю, налоги, мошенники



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