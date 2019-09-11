В Прикамье мошенники от имени налоговой рассылают требования "заплатить по счетам"

В Прикамье появился новый вид мошенничества. Преступники рассылают письма якобы от имени налоговой, требуя "заплатить налог". Реквизиты указаны неправильные – деньги уходят "налево", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФНС.

Письма приходят по почте. В них – требование "налоговой службы" об уплате налога, сбора, пеней, штрафа по состоянию на 1 сентября. При этом указанные реквизиты, куда надо перевести деньги, принадлежат мошенникам.

В Федеральной налоговой службе напоминают, что единственно верными реквизитами являются следующие: получатель – пермское городское отделение управления Федерального казначейства по Пермскому краю, БИК банка, в котором управлением открыт счет, - 045773001, номер счета УФК по субъекту Российской Федерации – 40101810700000010003.