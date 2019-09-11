В Крыму построят первые российские вертолетоносцы

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в мае 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Корабли смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов. Также они получат большую доковую камеру для десантных катеров. Водоизмещение каждого судна составит до 15 тыс. т.

Головной корабль планируется сдать флоту до конца 2027 года - до завершения текущей госпрограммы вооружения.

В прошлом году сообщалось, что Объединенная судостроительная корпорация построит для ВМФ России экспедиционный корабль.

Это будет гибридное судно, совмещающее в себе функции десантного корабля и вертолетоносца. Как сообщил президент ОСК Алексей Рахманов, судно будет строиться в рамках действующей госпрограммы вооружений. На корабле также будет размещаться мобильный госпиталь.

Напомним, Россия еще в 2011 году договорилась с Францией о строительстве двух кораблей-вертолетоносцев "Мистраль". Контракт в 1,2 млрд евро из-за событий на Украине и введения санкций против России был разорван в 2015 году.

В 2015 году Франция перечислила России сумму неустойки за непоставку вертолетоносцев "Мистраль".