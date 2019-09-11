Пассажирский самолет из Екатеринбурга в Китай вернулся обратно из-за сработавшего датчика ошибки

В аэропорту Кольцово из-за технической неисправности совершил посадку Airbus A330 авиакомпании I-Fly, летевший из Екатеринбурга в Санья (Китай). Начата проверка.

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Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, установлено, что во время набора высоты сработал датчик ошибки механизации. Тогда командиром воздушного судна было принято решение о выработке топлива и возвращении в аэропорт вылета.

На борту находились 284 пассажира (из них 28 детей) и 12 членов экипажа. В 3 часа 25 минут самолет благополучно сел в Кольцово, никто не пострадал.

Транспортными следователями уже запрошены документы о причинах технической неисправности и принятых мерах по ее устранению. Также опрашиваются наземные службы аэропорта.