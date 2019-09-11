За летний сезон в Турции погибли 88 россиян

С начала сезона в Турции погибли 88 российских граждан, таковы данным российского посла в Анкаре Алексея Ерхова, на которого ссылается РИА Новости.

По словам дипломата, трагические случаи бывают связаны с состоянием здоровья путешественников, сменой климата и ростом ДТП с участием автобусов.

Также посол обратил внимание на скрытую опасность популярной системы "всё включено" в отелях. "Мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких", - заметил Ерхов.

Напомним, недавно в Турции при различных обстоятельствах скончались несколько российских детей, находившихся на отдыхе с родителями. В частности, общественный резонанс вызвал случай с 12-летней девочкой, у которой в одном из отелей Бодрума в бассейне в трубу засосало руку. Ребенок так долго находился под водой, что впал в кому, в итоге спасти россиянку не удалось.