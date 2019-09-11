03 Октября 2020
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Политика
Счетная палата РФ (2018) | Фото: nakanune.ru

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 426,2 млрд рублей

Счетная палата при проверке исполнения федерального бюджета за 2018 г. выявила нарушения на общую сумму 426,2 млрд руб. Большая часть связана с неправильным отражением в учете хозяйственной жизни, передает корреспондент Накануне.RU.

Данные представлены в заключении аудиторов, опубликованном на официальном сайте. По сравнению с 2017 г. общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд руб. или на 22,1%. Объем нарушений федеральных законов и постановлений Правительства при использовании бюджетных средств и оказании услуг населению госучреждениями составил 73,6 млрд руб. На 18,7 млрд руб. выявлены нарушения при осуществлении госзакупок. Объем нарушений из-за неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни – 308 млрд руб.

Более 9,1 млрд руб. из бюджета использованы без достижения социально-экономического результата. Объем иных нарушений – 16,4 млрд руб.

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Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 426,2 млрд рублей

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Теги: Счетнаяпалат, нарушения, исполнение бюджета



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