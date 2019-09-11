03 Октября 2020
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Общество В России Москва
Элина Быстрицкая (2013) | Фото:mk.ru

СК попросили проверить обстоятельства смерти актрисы Элины Быстрицкой

Близкие народной артистки СССР Элины Быстрицкой, скончавшейся в апреле 2019 года на 92-м году жизни, обратились в Следственный комитет России с просьбой расследовать "странные события", которые, по мнению авторов обращения, могли ускорить смерть звезды.

Как сообщает РБК, подписи под обращением поставили несколько хорошо знавших Быстрицкую людей: народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, телеведущий Сергей Майоров, заместитель директора "Геликон-оперы" Эдуард Мусаханянц и другие.

"Каждый из нас обладает информацией, которая в совокупности подтверждает наши мрачные подозрения", — говорится в документе, авторы которого просят Бастрыкина дать поручение об их допросе следователем и даче правовой оценки действиям сестры покойной Софьи Шегельман.

По мнению подписантов письма, перед смертью Быстрицкая оказалась изолирована от общества, а Шегельман жестко пресекала любые попытки пообщаться с сестрой. Подозрительными обстоятельствами в письме названы также проживание в квартире Быстрицкой "неизвестного мужчины", которого видели "в глубоком алкогольном опьянении", а также факт изменения внешности актрисы.

"Мы можем ошибаться относительно наших подозрений, однако в день, в который ее увезли в больницу на скорой помощи, и в день похорон, все знающие Быстрицкую Э.А. люди были шокированы ее истощением, она кардинально отличалась от той Быстрицкой Э.А., которую мы видели еще осенью 2018 года", — говорится в письме.

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СК попросили проверить обстоятельства смерти актрисы Элины Быстрицкой

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Теги: элина быстрицкая, проверка, скр, обстоятельства смерти, истощение



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