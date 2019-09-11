Ведомости: пошлины на иномарки понизились вдове

С 10 сентября пошлины на ввоз в РФ легковых автомобилей снижены на 2 п.п. до 15% от стоимости машины.

Власти страны исполнили обязательства, взятые при вступлении во Всемирную торговую ассоциацию. На переговоры ушло 18 лет, а протокол о присоединении был подписан в декабре 2011 года. Также документ предусматривает поэтапное снижение Россией пошлин на иномарки с 30% до 15%.

Российские автопроизводители опасались, что снижение пошлин приведет к увеличению привлекательности импорта автомобилей или вовсе приведет к закрытию их заводов. На тот момент в стране уже работали все ведущие производители – самостоятельно или вместе с локальными партнерами.

Их привлекли льготы, которые предложило государство в обмен на строительство автозаводов и увеличение локализации производимых в России автомобилей.

Однако наплыва иномарок в Россию не случилось, закрытие же некоторых заводов произошло из-за сокращения рынка, сообщаю "Ведомости".

Как сообщалось ранее, в России падают продажи новых автомобилей. Основной причиной является снижение реальных доходов россиян. Как сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, с 1 июля текущего года министерство продлило господдержку российского авторынка через программы льготного автокредитования и льготного автолизинга.

На это дополнительно выделено 10 млрд руб. - 6 млрд руб. из них пойдут на социальные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в рамках льготного автокредитования и 4 млрд рублей - на льготный лизинг коммерческой техники.

Как считают в МИнпромторге, это позволит дополнительно продать более 75 тыс. единиц техники до конца года.