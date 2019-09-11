СМИ: в России усложнили получение ипотеки

Доля выдачи ипотеки с низким первоначальном взносом после введения Центробанком дополнительных ограничительных мер с 1 января, снизилась до 36,6% во втором квартале текущего года с 42,9% в четвертом квартале 2018 года.

Отмечается, что доля кредитов с первоначальным взносом менее 10% составляет всего 1%. По данным регулятора, такая динамика стала результатом изменения банками своей кредитной политики после введения ограничений со стороны Центробанка РФ, последний раз это произошло в январе 2019 года, сообщает РИА "Новости".

Ранее были названы регионы с наибольшей просрочкой по ипотечным кредитам. Жители всех российских регионов имеют проблемы с выплатой ипотечных кредитов, однако наиболее острая ситуация складывается в 44 субъектах.

Таковы итоги исследования аудиторской компании FinExpertiza. Так, в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%, среди них - Алтай, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Бурятия. При этом показатель в большинстве регионов с крупной долей неплатежей практически не увеличился за последние полгода — он рос лишь в Чечне, Адыгее и Ростовской области. Как сообщила председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова, именно в этих регионах ипотечные каникулы будут наиболее востребованы, сообщают "Известия".