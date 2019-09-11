Один из автомобильных перекрестков Екатеринбурга закрыт до середины октября

Строители, которые ведут работы по реконструкции улично-дорожной сети и строительстве трамвайной линии в Екатеринбурге, с 17 августа закрыли движение транспорта на перекрёстке улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков с 17 августа 2019 года.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, в связи с продолжением строительных работ на этом участке, перекрёсток будет закрыт по 15 октября.

Для удобства автомобилистов и всех жителей города сведения о действующих на территории Екатеринбурга дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.