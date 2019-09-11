Пенсионный фонд РФ разместил в банке деньги россиян

Пенсионный фонд России в полном объеме разместил 460 млн руб. пенсионных накоплений россиян на банковских депозитах сроком 33 дня.

Фонд проводил отбор заявок на Мосбирже. В результате аукциона была удовлетворена заявка одной кредитной организации. Деньги размещены по ставке 6,43% годовых. ПФР инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до момента их передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в разрешенные законодательством активы, среди которых - депозиты в коммерческих банках, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно о том, что предправления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.

"Новый проект нам еще официально не поступал, но, судя по тому, что уже известно, мы поддерживаем такой вариант, поскольку он позволит повысить пенсионные права людей", — отметил Дроздов.

По его словам, плюсом является добровольность участия, возможность использовать уже сформированные накопления и включение средств в действующую систему гарантирования выплат через АСВ, как в случае с банковскими вкладами или обязательными пенсионными накоплениями, сообщает РИА "Новости".